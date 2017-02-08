Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika ülkesi Somali’de bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Somali’nin başkenti Mogadişu’da trafik yasağı uygulandı ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Somali Cumhurbaşkanı olmak için 20’den fazla aday yarışıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yeniden seçilmeyi beklerken sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Mogadişu Havaalanına uçuşlar da yasaklandı.

Öte yandan dün akşam, El Şebab militanları havan toplu saldırı ile oylama yapılacak yerlere ateş açıldı. Mogadişu dışında bir köy olan Arbacow köyü sakinleri, Cihatçıların Afrika Birliği askeri üssüne saldırdıklarını bildirdi.

Mogadişu merkezli hükümet, 22 binden fazla birlik ve polisin yanı sıra sivil personelden oluşan AMISOM’un desteğini alıyor. 1991’de Siad Barre rejiminin çöküşünden bu yana Somali’de etkili bir merkezi hükümet olmadı.