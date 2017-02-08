Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz medyasından gelen son dakika bilgilerine göre Doğu Londra'daki Dalston Kingsland'de meydana gelen 'elektrik arızası' sonrasında yangın alarmı verildi. Gelen bilgilere göre itfaiye ekiplerinin gönderildiği olay yerinde panik sebebiyle tahliye yaşandı.







Acil durum ekipleri hemen Dalston Kingsland istasyonuna gönderildi.



Birkaç kişinin yaralandığı olayda bir yolcu olayı "düpedüz terör ve panik" ile tanımlarken bir başkası da patlamanın meydana geldiğini söyledi.





Yolcular, insanların yangın çıktığı haberi geldikten raylara atladıklarını bildirdi. Yoğun saatlerde olay yerinde olan Twitter kullanıcıları yaşanan panikle ilgili tweetler attı.



Acil servisler, "birkaç yürüyebilen yaralı" bulunduğunu rapor ediyor.