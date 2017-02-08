Kremlin’in resmi web sitesinden yapılan bir açıklamada, Rusya Lideri Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı ve iki liderin Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştıkları bildirildi.
Kremlin: Putin ile Merkel telefon görüşmesi yaptı
08.02.2017 - 12:36 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Krizine barışçıl çözüm için diplomatik çabaları yoğunlaşacak.
Etiketler : Ukrayna,putin,merkel,
445187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/445187.aspx
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