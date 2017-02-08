Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Sina'nın kuzeyindeki sınır boyunda 6 tünelin yıkıldığını belirtti.

Rifai, ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Şelatin ve Ebu Simbel bölgelerinde farklı uyruklara sahip 15 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığını ifade etti.

Mısır'da, 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyip tünellere deniz suyu pompalamıştı.