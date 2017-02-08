Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Sir Eric Pickles, May'e, "Hafta başında Londra'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Filistinli yetkililerle yüz yüze müzakereye başlaması için İsrailli mevkidaşına baskı yapıp yapmadığını" sordu.

"Birleşik Krallık olarak bölgede iki devletli çözüme inanıyoruz." ifadesini kullanan May, "İki devletli çözüm, yaşayabilir bir Filistin devleti ile güvenli bir İsrail anlamına geliyor." diye konuştu.