Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık iki yıllık savaşın ardından açlık tehdidi altında bulunan Yemen'de 12 milyon kişinin acil insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası destek olmaması durumunda milyonlarca Yemenlinin bu yıl içinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

O'Brien, Yemen'in dünyada en büyük gıda krizi yaşanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "7,3 milyon kişi bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Ciddi bir adım atılmadığı takdirde 2017'de açlık gerçek bir olasılık." dedi.

"Yemen'deki durumu felaket"

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick de dünyadaki en büyük gıda sıkıntısının Yemen'de yaşandığını belirterek, "Yemen'deki durum felaket ve hızla kötüye gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

McGoldrick, ülkedeki 2,1 milyonu çocuk yaklaşık 3,3 milyon kişinin vahim düzeyde yetersiz beslendiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18,8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede 2015 Mart ayında patlak veren savaşın şiddetli şekilde vurduğu yaklaşık 10 milyon kişi de acil gıda, su, tıbbi destek ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.