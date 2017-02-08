Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, ülkede yeniden savaş olmayacağını vurgulayarak, "Zira ne savaşacak silahımız ne de halkı peşinden savaşa sürükleyecek bir lider var." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan İvanic, Bosna Hersek ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İvanic Bosna Hersek'te durumun aslında pek de "parlak olmadığını" kaydederek, "Hatta ilk bakışta, göründüğünden de çok daha zor." dedi.

Ülkedeki taraflar arasında uzlaşmaya varılması zor sorunlar olduğunu söyleyen İvanic, "Siyasetin önemli isimleri kendilerini, farklı şartların ortaya çıkardığı 1990'lı yıllara döndüğümüze dair iddialara inandırmış gibi. Gelecek hakkında ele alınması gereken konular dururken, daha görüşülmeye başlanmadan farklı görüşlerin ortaya atılacağından emin olduğumuz konuları tartışıyoruz." diye konuştu.

İvanic, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), anayasaya aykırı ulusal gün kutlanmasına ilişkin referanduma da değinerek, "Bosna Hersek'te birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği bir ortamda yaşamak mümkün değil. Herkesin yararına olacak çözümler bulunmalı." dedi.

Bosna Herseklilerin son günlerde sıklıkla zikrettiği "yeniden savaş çıkar mı" sorusunu da yanıtlayan İvanic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bosna Hersek'te yeniden savaş olmayacak, zira ne savaşacak silahımız ne de halkı peşinden savaşa sürükleyecek bir lider var. Yeniden savaş çıkmaması için aslında birçok nedenimiz var. Silahımız, tanklarımız, toplarımız yok. İyi ki de yok. Böyle bir siyasi ortamda bir de silahımız olsa her şey mümkün. Öte yandan ülkedeki mevcut liderler arasında, halkı peşinden savaşa sürükleyecek bir liderin olmaması da iyi. Üçüncü nokta ise çoğu insanın, yeni bir çatışma ortamıyla bir şey elde edemeyeceğini bilmesi."

Olası bir savaş ortamında üretilebilecek hiçbir çözümün, bugün sahip olduklarından fazlasını veremeyeceğini savunan İvanic, "Savaşla RS'nin bağımsız bir devlet olabileceğini düşünen varsa yanlış düşünüyor. Aynı şekilde, savaşla RS'nin ortadan kaldırılacağını düşünmek de yanlış." dedi.

Sırbistan'a karşı soykırım davası

Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek devlet başkanlarının bir araya gelip bazı meselelere çözüm üretmek adına çalışması gerektiğini vurgulayan İvanic, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açması ihtimalini de değerlendirdi.

Soykırım davasının yeniden açılması durumunda, iki ülke ilişkilerinin zedeleneceğini söyleyen İvanic, Devlet Başkanlığı Konseyinde bu konuda mutabakat sağlanamadığını, kendisinin ve Hırvat üye Dragan Covic'in davanın açılmasına karşı, Boşnak üye Bakir İzetbegovic'in ise taraf olduğunu kaydetti.

İvanic, konsey üyelerinin kendi aralarında uzlaşamadığı meseleleri gündeme almama noktasında anlaştığını aktararak, "Böyle bir durumda, davayı Bosna Hersek adına tek bir taraf açmış olur. Bu, yeni sorunların doğmasına sebep olur. Bu, düpedüz ateşe körükle gitmektir." dedi.