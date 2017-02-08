Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin kilit ismi olarak nitelendirilen muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy ve iş adamı Pyotr Ofitser'in, Kirovles isimli şirketten zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davaya Kirov şehrinde devam edildi.

Mahkeme heyeti, muhalif Navalnıy'ı suçlu bularak 5 yıl şartlı hapis ve 500 bin ruble para cezasına çarptırdı. Ofitser'e ise 4 yıl şartlı hapis ve 500 bin ruble para cezası verildi.

Navalnıy cephesi karara itiraz edecek

Aleksey Navalnıy, kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda yaptığı açıklamada, kendisine verilen cezanın 2018 başkanlık seçimlerine katılmamaları için Kremlin tarafından aldırılmış politik bir karar olduğunu iddia etti.

Karara itiraz edeceklerini belirten Navalnıy, "Bu kararı tanımıyoruz ve iptal edilecektir. Anayasaya göre seçimlere katılabilirim." dedi.