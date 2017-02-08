Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas tarafından salı günü yayınlanan animasyon videoda İbranice verilen mesajda, İsrail, Gazze’ye yapacağı herhangi bir saldırıya karşı uyarılarak “Ey Siyonistler, füzeler sizi olduğunuz her yerde bulacak.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, İsrail’in saldırı tehditlerine karşı, “Ey Gazze’ye gelecek olan Siyonist, öldürülmez isen esir alınırsın. Saati Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığının hedef alınışına kur.” denildi.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter’ın İsrailli kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören videoda, “Ey Siyonist, Gazze’ye geleceksin. Ölüme geleceksin. Olduğun her yerde seni hedef alacağız. İster Batı Şeria’da ol ister Gazze’de ol, füzelerimiz seni hedef alacak." sözlerine yer verildi.

Geçen hafta salı günü Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sınırdaki yerleşim yerlerinde yaşanan "görece sakinliğin aldatıcı olduğunu" ve "Hamas ile aralarında her an yeni bir silahlı çatışmanın çıkabileceğini" öne sürmüştü.