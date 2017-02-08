Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, İsrail parlamentosunun (Knesset) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Knesset'in yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını onaylaması kınanarak, "Bu, uluslararası kararları açıkça ihlal ve Filistin halkının hakkına açıkça saldırıdır." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine devam etmesinin, iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaların yok olmasına neden olacağı belirtildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarını durdurmak amacıyla üzerine düşen sorumluluğu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Knesset, önceki gün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını son kez görüşerek onaylamıştı.

Söz konusu tasarı, Batı Şeria'da geçen yıllarda inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmayı öngörüyor.