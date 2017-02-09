Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasına sevk edildi.

"Brexit Yasa Tasarısı"na ilişkin önceki gün İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında başlayan komisyon görüşmelerinin ardından bu akşam tasarının bütünü genel kurulda oya sunuldu.

Komisyondan herhangi bir değişikliğe uğramadan geçen iki maddelik tasarı 122'ye karşı 494 oyla kabul edilerek Lordlar Kamarasına sevk edildi.

Oylamanın hemen öncesinde, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Clive Lewis, gölge kabinedeki görevinden istifa etti. Tasarının geçen hafta yapılan 2. tur görüşmeleri sırasında da Rachael Maskell ile Dawn Butler gölge kabineden istifa etmişti.

İstifalar, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in yasa tasarısının bütünü konusunda hükümete destek verilmesi için grup kararı alması nedeniyle geldi.

Yasama prosedürü

Yasa tasarısı gelecek günlerde Lordlar Kamarasında görüşülecek.

Lordlar Kamarasında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve görüşülüp oylanarak lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için kraliçeye sunulacak.

50. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.