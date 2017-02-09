Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta el-Bab olmak üzere DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik uzun zamandır Türk ve Amerikan yetkilileri arasında görüşmeler olduğunu hatırlatarak “Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle de el-Bab civarında artan bir iş birliği söz konusu. Dolayısıyla NATO müttefikimizle Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var.” diye konuştu.

Artan iş birliğinin “aylardır devam eden görüşmelerin seyriyle paralellik gösterdiğini” ifade eden Pahon, daha önce Washington’un Türkiye’nin el-Bab'a yönelmesini istememesine karşın şimdi Türkiye destekli güçlerin şehri almasına destek vermesinin bu olumlu yönde ilerlemenin göstergesi olduğunu kaydetti.

"Müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz"

Pahon, “Biz müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz. Bu görüşmeler (Türkiye ile ABD arasında devam eden görüşmeler) Türk kuvvetlerine daha çok ve daha yerinde destek vermemizi sağladı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına yardım etmesine uzun süredir itiraz ediyor.

Geçen haftalarda Pentagon'un, terör örgütü PYD/PKK'nın başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) zırhlı araç vermesi Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da germişti. Ancak Pentagon araçların SDG'nin Suriye Arap Koalisyonu koluna gittiğini savunarak araçların verilmesi kararının eski Başkan Barack Obama tarafından alındığını duyurmuştu.