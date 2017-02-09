Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Yemen hükümetinin, ABD'nin ülkede kara operasyonları yapma yetkisini iptal ettiği iddialarını değerlendirerek, "Yemen, birçok ülkeden daha fazla bizim DEAŞ'a karşı verdiğimiz savaşı takdir ediyor. Terörizme karşı verdiğimiz savaşın anlaşılması için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, günlük basın toplantısında ABD'nin Yemen'de kara operasyonu yapma yetkisinin iptal edilip edilmediğiyle ilgili soruları cevapladı.

Sözcü Spicer, Yemen hükümetiyle yakın çalıştıklarını vurgulayarak, "Yemen, birçok ülkeden daha fazla bizim DEAŞ'a karşı verdiğimiz savaşı takdir ediyor. Terörizme karşı verdiğimiz savaşın anlaşılması için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkinin iptal edilip edilmediğiyle ilgili ısrarlı soruları, "Bu soruya cevap verme makamında değilim." şeklinde yanıtlayan Spicer, konunun Savunma Bakanlığının (Pentagon) alanında girdiğini ima etti.

Pentagon: "Bize ulaşan bir bildirim yok"

Pentagon'daki basın toplantısında Yemen'le ilgili benzer sorulara muhatap olan Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis da kendilerine ulaşan bir bildirimin olmadığını vurguladı.

Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkilileri de "Yemen'deki askeri operasyonlarında herhangi bir yetki iptalinin olmadığını" kaydetti.

Yemen: "İptal etmedik"

Öte yandan Yemen'nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi Halid Muhammed Hüseyin El Yemani, yaptığı yazılı açıklamayla ülkesinin söz konusu operasyonlar için ABD'ye verdiği yetkiyi iptal etmediğini bildirdi.

Amerikan Associated Press'in (AP) haberine göre, yetki iptali haberleri üzerine açıklama yapan Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmalik El Mehlafi de, "ABD askerlerinin düzenlediği baskınla ilgili 'yeniden değerlendirme' istediklerini, ancak iki ülke arasında geçerli olan askeri operasyon yetki anlaşmasının geçerli olduğunu" ifade etti.