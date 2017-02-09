Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın Adalet Bakanı adayı Alabama Senatörü Sessions, Demokrat senatörlerin yoğun itirazlarına rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla bakan oldu.

47 olumsuz oya rağmen 52 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Sessions, özellikle göçmen karşıtı görüşleri sebebiyle Demokratlardan yoğun tepki görüyordu. Ancak Senatoda 48 sandalyesi bulunan Demokratlardan Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in de oylamada Sessions lehine oy kullandığı bildirildi.

ABD Senatosunda 20 yılı aşkın süredir görev yapan Sessions, kampanyasının en başından itibaren Trump'a destek veren isimler arasında yer alıyordu.

Trump tarafından bakanlığa aday gösterildikten sonra Senato Adalet Komitesindeki oturumda ifade veren Sessions, "Bir dini grup olarak Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması fikrini desteklemiyorum ve böyle bir fikre inanmıyorum." demişti. Sessions, Trump'ın ve kendisinin savunduğu önerinin, "teröristlerin olduğu bazı ülkelerden gelenlere yönelik katı güvenlik kontrolü ve vize kısıtlaması" olduğunu savunmuştu.