Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD savaş uçaklarının İdlib'de El Kaide'ye ait olduğu iddia edilen binaya düzenlediği saldırıda, 11 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 4 Şubat'ta El Kaide'nin toplantı merkezi olduğu iddia edilen bir binaya iki hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda El Kaide liderlerinden olduğu iddia edilen Ebu Hani el-Mısri'nin de aralarında bulunduğu 11 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi. El Mısri'nin Ayman el-Zewahiri ve Usama Bin Ladin gibi El Kaide liderleri ile ilişkisi bulunduğu iddia edildi.

Davis, açıklamada, "El Mısri, binlerce teröristi yetiştirip, eğitip dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği Afganistan'da 1980 ve 90'larda birçok El Kaide kampının inşası, işletilmesinde rol aldı. O ayrıca ilk intihar bombacısı kullanan Sunni grup olan Mısır İslami cihadın kurucularındandı." ifadesini kullandı.

ABD uçaklarının örgüte ait birçok toplantı alanını bombaladığını hatırlatan Davis "Teröristlerin Suriye'de yuvalanmasını engelleyecek eylemlerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.