Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonyalı siyasi analist Todor Pendarov, ülkesinde uzun zamandır devam eden siyasi krizin güvenlik krizine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Pendarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makedonya'daki mevcut siyasi durumu, siyasi krizi ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Makedonya'daki krizin sadece siyasi bir kriz olmadığını, aynı zamanda kurumsal bir krize dönüştüğünü vurgulayan Pendarov, krizin bir süre daha devam etmesi durumunda güvenlik krizine dönüşebileceğini savundu.

Pendarov, ülkedeki siyasi gelişmelerin ne yönde seyredeceği konusunda cevap bulmanın zor olduğunu ifade ederek, normal bir ülkede klasik metodlarla yapılan analizlerin, bugünün şartlarında Makedonya'da uygulanmasının zor olacağını kaydetti.

Makedonya'nın siyaset sahnesinde daha fazla belirsizlik olmaması için Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un daha en başında siyasi parti liderlerini toplayarak, hükümeti kurma görevini mecliste çoğunluğu oluşturabilecek partiye vermesi gerektiğini söyleyen Pendarov, bölge ülkelerinden de örnekler verdi.

Pendarov, yakın geçmişte Hırvatistan'da benzer gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, "Hırvat cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevi vermeden önce siyasi parti liderlerini davet ederek görevi mecliste çoğunluğu sağlayacak olana vereceğini söyledi. Bu bizde gerçekleşmedi. Şimdi çözüm aranıyor ve bu, memnuniyetsizlik oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Makedonya'yı ilkeli bir şekilde destekledi

Türkiye'nin Makedonya'yı "sürekli ve ilkeli bir şekilde desteklediğini" vurgulayan Pendarov, "NATO bünyesindeki tüm belgelerde Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) ismi yer alıyorsa, burada mutlaka bir yıldız işareti bulunuyor. Dipnotta ise Türkiye'nin Makedonya'yı anayasal ismi olan Makedonya Cumhuriyeti olarak tanıdığı yazıyor. Bu, anlamı olan ilkeli bir ilişki." diye konuştu.

Türkiye'nin Osmanlı'yı geri getirmek istediği şeklindeki komplo teorilerini "komik" bulduğunu söyleyen Pendarov, "Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Türkiye, doğal ve meşru olarak bölgede etki sahibi olmak istiyor. Eğer bu etki Makedonya veya herhangi bir ülkeye zarar vermiyorsa sorun yok. O etki, en iyi şekilde ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerle gerçekleşir. Aynı şekilde, Makedonya ile Türkiye arasında mevcut olan insan ilişkileriyle de gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Sırp bakanın "FYROM" açıklaması

Pendarov, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic'in "Makedonya Kosova'yı tanıdı. Bugünden itibaren sizi FYROM olarak adlandıracağım." ifadelerini anımsatarak, "Bu halen aşamadığımız tipik Balkan anlayışı. Kosova'yı sadece Makedonya tanımadı. İç sorunu olan iki ülke hariç, neredeyse tüm Avrupa tanıdı. Aynı zamanda Sırp ve Kosovalı yöneticiler de görüşmelere devam ediyor. Bu görüşmeler Kosova'yı Sırbistan'a iade etme adına değil, ilişkilerin normalleşmesi adına yapılıyor. Acaba Kosova'yı tanıyan bir başka ülke olan Karadağ'ı nasıl adlandıracaklar merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük güçlerin Balkanlar üzerindeki etkisini de değerlendiren Pendarov, bölge ülkelerinin akıllı davranmadıkları takdirde ABD ve Rusya gibi büyük oyuncuların, güçlerini sınadığı bir yer olabileceğini savundu.

Pendarov, Balkan ülkelerini için istikrarın önemine işaret ederek, bu ülkelerin tutarlı bir dış politikaya sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin birbiriyle dostane ilişkiler kurması gerektiğini, bu sayede barış ve istikrarın sağlanacağını kaydeden Pendarov, bölgedeki istikrarsızlığın, sonucu zor tahmin edilen kaotik durumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.