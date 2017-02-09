Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın son dönemde mahkemelerle ilgili açıklamalarını "moral bozucu ve yıldırıcı" olarak niteledi.

Gorsuch'un Trump'a yönelik eleştirilerini Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal ile yaptığı özel toplantıda dile getirdiği bildirildi.

Blumenthal, CNN televizyonuna Gorsuch'un ABD başkanının mahkemelerle ilgili açıklamalarını eleştirdiğini söyledi. Blumenthal, "Yargıç, Trump'ın açıklamalarının moral bozucu ve yıldırıcı olduğunu net bir biçimde söyledi." ifadesini kullandı.

Trump'ın 27 Ocak'ta terör tehdidi nedeniyle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ve bazı mültecilerin geçici olarak ülkeye girişini yasaklama kararından bu yana tartışmalar yaşanıyor.

Seattle'daki federal mahkeme, yasak kararını geçici olarak kaldırmıştı. Trump, bunun ardından Twitter'da mahkemeyi sert biçimde eleştirmişti. Trump, Twitter'da kararı "saçma" olarak niteleyip mahkemenin hakimi James Robart'i "sözde yargıç" olarak nitelemişti.

ABD'de yüksek mahkemenin önemi

ABD'de en son karar mercii olan Yüksek Mahkeme'nin yargıçlarından Antonin Scalia'nın geçen yıl ölmesinin ardından bu koltuk hala boş.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, bu makama bir yargıcı aday göstermiş ancak Kongre'de Cumhuriyetçi üyelerin engellemesi nedeniyle atamayı yapamamıştı.

ABD Başkanı Trump, seçimi kazandıktan sonra boş üyeliğe Colorado eyaletinden yargıç Neil Gorsuch'u aday göstermişti.