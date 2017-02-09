Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 6 aylık bebek Alexis Bartlett, yaşıtlarına göre saçlarının uzunluğuyla dikkat çekiyor. Doğduğunda bile uzun saçları bulunan Alexis'i, ailesi ilk olarak ultrasonda gördüğünde endişe duymuş.



ENSESİNİ GEÇEN UZUN SAÇLARI VAR

Bebeğin saçlı olarak doğacağı ultrason görüntüleriyle belli oldu. Ancak kimse 6 aylıkken, neredeyse ensesini geçen saç uzunluğuna sahip olacağını tahmin etmemişti. Avustralyalı bebek dışarıya çıktığında dolgun ve parlak kahverengi saçlarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.



SAÇLARI BABASINDAN UZUN

İşin ironik kısmı ise, Alexis'in babasının saçsız olması. Babasından gür saçları olan bebeğin, saçlarını annesi Nicola Bartlett'ten aldığı düşünülüyor.

AKTÖRLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Bebeklerin saçlı doğması nadir görülen bir durum değil. Ancak pek çok bebeğin saçlarının gürleşmesi ve şekillenmesi yıllar sürebiliyor. Alexis'in şimdiden aktörlere taş çıkaracak saçlara sahip olması sosyal medyanın yoğun ilgisini gördü.