Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.
Mülteci faciasına rekor ceza
09.02.2017 - 16:38 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2 yıl önce Ege'de 19 mültecinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Yunan makamlarınca yargılanan 1'i Türk, 2 Suriyeli kaptana, toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verildi.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.
Etiketler : ege,mülteci faciası,
445584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/445584.aspx
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