Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas) içinde yeni yönetimin belirleneceği seçim süreci başlarken, uzmanlara göre hareketin liderliği için Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye öne çıkıyor.

Halihazırdaki Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal’in iç tüzük gereği üçüncü dönem için başkanlığa aday olamaması nedeniyle Hamas'ta yeni yönetim başka bir ismin liderliğinde oluşacak.

Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre hareket içindeki seçim süreci geçen hafta sonu başladı. Basına kapalı ve gizlilik içinde yürütülen bu süreçte hukukçulardan oluşan yüksek seçim komitesi ve olası şikayetler için bağımsız mahkemeler görev alıyor.

Bölge liderlikleri ya da üst yönetime adaylıkta herhangi bir ön koşul bulunmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte adayların belirlenmesinde hareketin bazı özel kıstaslarının dikkate alındığı ifade ediliyor.

Beytül Hikme İstişare ve Uyuşmazlık Çözümü Merkezi Başkanı Ahmed Yusuf, Hamas'ın seçim mekanizmasının gizli olduğunu ve kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Yusuf ayrıca, adayların seçim kampanyası yürütmesinin de yasak olduğunu aktardı.

Filistinli araştırmacı Hüsam ed-Deceni de Hamas'ın iç seçim komitesi tarafından denetlenen gizli bir seçim tüzüğü oluşturduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"İç seçim tüzüğü Filistin'de seçim düzeninin bölgelere ayrılarak yürütülmesini öngörüyor. Seçim bölgeleri de camiler etrafında belirleniyor. Büyük camiler tek başına ya da üç küçük cami beraberce bir seçim bölgesini oluşturuyor.”

Bölgelerde seçilen kişilerin idare heyetine atandığını ve bu heyetin Şura Meclisini seçtiğini kaydeden Deceni, Şura Meclisinin de siyasi büro üyelerini seçtiğini, nihayetinde bu üyelerin Hamas'ın liderini seçmekle görevli olduğunu ifade etti.

Hamas'ın kendi içindeki seçimlerin dört yılda bir yapıldığını kaydeden Deceni, Siyasi Büro Başkanının en fazla iki dönem görevde kaldığını hatırlattı.

Heniyye öne çıkıyor

Siyasi analist Hamza Ebu Şeneb ise Hamas'ın seçim bölgelerini Gazze, Batı Şeria ve Filistin dışı olmak üzere üç kısma ayırdığını söyledi.

Seçimlerde Siyasi Büro Başkanı olarak İsmail Heniyye'nin öne çıktığını belirten Ebu Şeneb, Musa Ebu Merzuk'un da muhtemel başkan adayları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Filistin'de yayımlanan Eyyam gazetesi yazarı Ekrem Ataullah da Meşal sonrası Hamas liderliğine en yakın isim olarak Heniyye'yi gördüğünü aktardı. Ataullah bununla birlikte kim seçilirse seçilsin Hamas'ın, liderin kimliğinden çok fazla etkilenmeyecek sağlam bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de "Seçimlerde izlenen yolu ve süreci bilmiyoruz ama Heniyye'nin en şanslı kişi olduğu aşikar." dedi. İbrahim ayrıca Hamas'ın seçimleri kamuoyuna açık şekilde yapmasını istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığını ilk kez 1996'da üstlenen ve 2012'de ikinci kez aynı göreve seçilen Halid Meşal, yeni iç tüzük ve kurallara göre üçüncü kez aday olamıyor. İsmail Heniyye, Nisan 2013'ten bu yana Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyor.