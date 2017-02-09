Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın El Bab'da sabah saatlerinde 3 şehit, 11 de yaralının olduğu bombardımanın Rus uçakları tarafından kazaen yapıldığını duyurmasının ardından, Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi teyit eden Kremlin, Putin'in Erdoğan'a "Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonu sırasında koordinatların teyit edilmemesi sonucunda yaşamını yitirdiğini" söylediğini bildirdi.

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitriy Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dilediğini de doğruladı.

"KOORDİNATLARIN TEYİT EDİLMEMESİ SONUCU YAŞANDI"

Peskov, "Putin, Erdoğan'a Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonu sırasında koordinatların teyit edilmemesi sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi" dedi.