Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütü yöneticisi Hafız Munib'in, ülkenin doğusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.



Öldürülen Munib'in, son günlerde başkent Kabil'de Hazara Şiilerine yönelik düzenlenen saldırıların organizatörü olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonun Devlet Başkanı Aşraf Gani'nin talimatı üzerine yapıldığı da vurgulandı.