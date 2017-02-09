Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Suriye rejim güçlerinin akşam saatlerinde Cebel-ekrad ve Türkmen Dağı’na başlattığı saldırı, muhaliflerin karşılık vermesiyle kısmen geri püskürtüldü. Bölgeyi yoğun top atışına tutan rejim birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Top sesleri Hatay’ın Yayladağı ilçesi ve civar mahallelerden de duyuluyor.