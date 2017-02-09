Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa’daki temasları çerçevesinde Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü. Görüşmede Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Jacques Mezard da hazır bulundu.