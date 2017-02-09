AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa’daki temasları çerçevesinde Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü. Görüşmede Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Jacques Mezard da hazır bulundu.
Bakan Çelik Fransa’da Senato Başkanı ile görüştü
09.02.2017 - 22:49 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa’da Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü.
Etiketler : ömer çelik,gerard lacher,fransa,
445663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/445663.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER