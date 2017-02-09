Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs'te işgal altında tutulan müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine yahudilerin provokatif ziyaretine sahne oldu.

Yahudilere tepki için avluda grubun önüne çıkan Filistinli bir kadın murabıt, tekbir getirdi. Kadının "Allahu ekber" diye bağırması üzerine avluda bulunan İsrail polisi hemen alarma geçti. 3 polis, Filistinli kadını darp ederek göz altına aldı.

Mescid-i Aksa'da bir süredir yahudi grupların baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışan Filistinli kadın murabıtlar, İsrail polisinin sert müdahalelerine hedef oluyor.

Göz altına alınan kadınlara uzun süreli Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı cezası veriliyor.