Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Volkswagen şirketi yönetim kurulu başkanı Matthias Müller ile Kremlin'de bir araya geldi. Vladimir Putin, Matthias Müller ile görüşmesinde şirketin Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin sorunlar ele alındı.



Vladimir Putin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Volkswagen şirketi ile ilişkilerimiz çok eski, hatırladığım kadarıyla şirket Rusya'da 1993 yılından beri faaliyet gösteriyor. Şimdi ise hem yapılan yatırımların hem satışların hacmi oldukça büyük. Piyasamızda tüm satışların yüzde 11'i Volkswagen araçlarına denk geliyor.



Aynı zamanda bildiğimiz gibi Rusya'da üretilen ürünlerin yüzde 10'u ihraç ediliyor. Bu da pek iyi bir göstergedir. Volkswagen, Rusya Hükümetinin sağladığı kolaylıklardan faydalanıyor, bu kolaylıklar sayesinde büyük satışlar elde ediliyor. Şirketinizin genel olarak başarılı geliştiğinden çok memnunuz ancak araba satışlarında bazı sıkıntılar yaşadıklarınızın farkındayız. Dolayısıyla piyasamızda gelişmenize yardım etmek üzere sizinle mevcut sorunları görüşmeye daima hazırız. Sizi görmekten memnunum."



Volkswagen şirketi yönetim kurulu başkanı Matthias Müller ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müller, " Gerçekten Rusya ile tarihi uzun olan ilişkilerimiz var. Rusya'da arabaları 10 yıldır üretiyoruz. Yaptığımız yatırımların hacmi 1 milyar 750 milyon Euro'yu aştı. Yaptığımız işbirliğinden, bugün Rusya'daki araba sanayiinin gelişimi ve genel olarak sanayi gelişimini ele alma imkanından çok memnunuz. İlişkilerimizi ileride de pekiştirmek üzere Rusya'ya destek sağlamaktan mutluluk duyarız." dedi.