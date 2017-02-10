Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da insan hakları ihlallerini belgeleyen, işkence ve şiddet mağdurlarına destek veren Nedim Şiddet Mağdurlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin kapatılmasını kınadı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, kapatma kararı, sivil topluma karşı yeni bir saldırı ve insan hakları alanında çalışan aktivistler aleyhinde ciddi bir zulüm olarak tanımlandı. Açıklamada, işkence mağdurlarına adil davranılması ve Nedim Şiddet Mağdurlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kurumların ofislerinin kapatılması yerine desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Merkezin Müdürü Ayide Seyfuddevle, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Kahire'deki merkeze baskın düzenleyerek ofisi kapattığını, kapıcıyı gözaltına aldığını belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı, "2003 yılında psikolojik destek veren bir klinik olan merkezin, daha sonra şiddet mağdurlarına rehabilitasyon veren bir kuruma dönüştüğü ayrıca tıbbi hizmetlerin yanında hukuki faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle" kapatılmasına karar vermişti.

Nedim Merkezi doktorları ise kliniğin Doktorlar Sendikasından ve Sağlık Bakanlığından ruhsat aldığını ifade etmişti.

Merkez, bakanlığın kararına itiraz ederek dava açmıştı ancak dava henüz sonuçlanmadı.

