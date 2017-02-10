Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman'ı telefonla arayan Tillerson, Ortadoğu'daki gelişmeler, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarını değerlendirdi.

Tillerson, Suudi Arabistan'la askeri iş birliği, terörle mücadele ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi alanlarında beraber hareket etmenin önemini vurguladı.

Kral Selman ise Tillerson'u ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.