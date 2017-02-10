Irak ordusundan Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, DEAŞ'ın, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinden Peşmerge güçlerinin kontrolündeki bölgelere doğru kaçmaya çalışan 260 kişiyi Zeybat köyü yakınlarında alıkoyduğunu teyit etti." dedi.
Kerkük'ün güney kesiminde aynı şekilde örgütten kaçmaya çalışan 125 kişinin Hamel köyünde alıkonulduğunu belirten Ubeydi, söz konusu kişilerin tamamının Havice'ye götürüldüğünü ifade etti.
Ubeydi, DEAŞ'ın kaçanları öldürmekle cezalandırdığından dolayı kaçırılanların hepsinin hayatının tehlikede olduğunu aktardı.