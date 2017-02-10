Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, İbadi'yi telefonla arayarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunların geliştirilmesini görüştü.

Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek, Başbakan İbadi'yi ABD'ye davet etti.

İbadi ise terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerini yaşadığını, Musul'un büyük bölümünü bu örgütten temizlediklerini ve savaşa sonuna kadar devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanması yönünde aldığı karara da değinen İbadi, Iraklıların ABD'ye girişi yasaklananlar listesinden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Donald Trump, geçen hafta imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ABD'ye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.