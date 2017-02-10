Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Şubat'ta madendeki patlama nedeniyle ölen 3 Çinlinin cesetlerinin bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, Maden Denetleme ve Kurtarma Birimi uzmanları ile Çinli şirketlerin çalışanlarının günler süren çalışmalarının ardından madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Arnavutluk polisi, krom madenindeki patlamanın yüksek miktarda metan gazı sızıntısından kaynaklandığını da açıkladı.