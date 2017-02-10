Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka parlamentosunda dün yapılan oylamada fırkateynin Suriye'deki görevini kapsayan B56 yasa tasarısı 19 karşı oya karşı 90 oy ile kabul edildi.

Yasa tasarısı hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Halk Partisinin dışında Sosyal Demokrat Parti, Danimarka Halk Partisi ve Sosyalist Liberal Partinin de desteğini aldı.

ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisinin güvenliğini sağlayacak Peter Willemoes fırkateyninin, oylamanın ardından Uçak Gemisi Darbe Kuvveti 2 grubuna resmen katıldığı duyuruldu.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede aktif rol alacak fırkateynin yaklaşık 150 kişilik mürettebatıyla bölgede 4 ay görev yapması planlanıyor.