Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Pentagon’a video konferans yoluyla bağlanarak Irak ve Suriye’de DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Dorrian, Türkiye ile DEAŞ karşıtı koalisyonun askerî liderlerinin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında icra ettiği operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti. Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El-Bab ile ilgili “Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El-Bab’da çok zor durumda. Türkiye, DEAŞ’ı Suriye’nin kuzeyinden tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye’ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular” dedi. Rakka operasyonuna da değinen Albay Dorrian, saldırıda yer alacak kuvvetlerle ilgili olarak ise “Bunlar devam eden görüşmeler. Ortaya nasıl bir şey çıkacak, bekleyip görmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

PENTAGON: DEĞERLİ BİR ORTAK

Pentagon sözcüsü Eric Pahon ise, DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik uzun zamandır Türk ve Amerikan yetkilileri arasında görüşmelerin hâlen devam ettiğini belirtti. Pahon “Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle de El-Bab civarında artan bir iş birliği söz konusu. Dolayısıyla NATO müttefikimizle Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var. Biz müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz” dedi. Eski ABD Başkanı Obama’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi ve Başkan Trump’ın çalışma ekibinde yer alan Brett McGurk da, Türkiye’nin hassasiyetlerinin farkında olduğunu söyledi. McGurk, “Son 2,5 yılda 20 defa Türkiye’yi ziyaret ettim. Bölgede olağan dışı bir gerilim var. Çok dikkatli olmalıyız. Türkiye’nin de çok haklı ciddi ulusal güvenlik endişeleri var. Türkiye bizim NATO müttefikimiz. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. DEAŞ’ın Irak’ta kalmasına müsaade edemeyiz” diye konuştu.