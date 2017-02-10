Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel bir hafta önce gerçekleştirdiği Ankara ziyareti esnasında yeni bir mülteci programının başlatılacağını duyurmuştu.

HER AY 500 MÜLTECİ

DW'nin haberine göre, Almanya'nın Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecileri kabulünü öngören program kapsamında Almanya Türkiye'den ayda 500 Suriyeli mülteci alacak. Bu programla birlikte Almanya'nın Türkiye'den alacağı mülteci sayısının gelecekte kayda değer bir oranda artması bekleniyor. Program çerçevesinde başlangıçta İtalya ve Yunanistan'da bulunan mültecilere sağlanması kararlaştırılmış olan boş kontenjanların, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere tahsis edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İLK MÜLTECİ GRUBU GÖNDERİLDİ

Programın ilk aşaması 12 Ocak'ta hayata geçirildi. Bu çerçevede 153 kişiden oluşan ilk Suriyeli mülteci grubu Türkiye'den Almanya'ya geldi. Alınan mültecilerde aranan iki niteliğin korumaya muhtaç durumda olmak ve Almanya'da entegrasyon kabiliyetine sahip olmak olduğu belirtildi. Bu çerçevede adayların yaşları, dini görüşleri, okul ve mesleki eğitimleri ve dil bilgileri değerlendirmeye alınıyor. Mültecilerin Almanya'da ailevi bağları olup olmadığı da kabul süreçlerinde önemli bir rol oynuyor.

KARAR VERİCİ İLK ETAPTA TÜRKİYE

Yeni program çerçevesinde, mültecilerin seçim sürecinde yetkili olan kurumların Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) olduğu belirtildi. Süreç ön seçimi Türk makamının yapması ve bunu takiben UNHCR'ın uygun adayların dosyalarını Almanya'ya ya da diğer potansiyel alıcı ülkelere gönderilmek üzere oluşturması şeklinde işliyor.