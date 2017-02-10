Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermenistan'a bağlı teröristleri taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi. Açıklamada, vurulan araçta bulunan çok sayıda teröristin öldürüldüğü, fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 7 Şubat'ta artmış, işgalci Ermenistan güçlerine bağlı terörist grupların yaptığı ateşkes ihlalinin ardından Azerbaycan ordusu harekete geçmişti.