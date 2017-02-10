Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın güney kesiminde tarihi Emevi saraylarının bulunduğu bölgede Yahudilerin Süleyman Mabedi'ne (Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın altında bulunduğuna inandığı yapıya) girmek için kullanması amacıyla "Mabed temizlenme yeri" açtığı bildirildi.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat ile Knessette Likud Partisi Üyesi Yehuda Glick'in, tarihi Emevi saraylarının kalıntıları üzerinde (Hristiyanların yeni doğan çocukları suya batırarak vaftiz etmesine benzer) "Mabed temizlenme yeri" açtığı bildirildi.

Söz konusu olayın kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emevi sarayları üzerinde bir temizlenme yeri bulunması buranın Yahudiler için kutsal olduğu anlamına gelmez. Emevi sarayları, İslam fetihleri zamanında ilk olarak Emirlik şeklinde inşa edildi. Buradaki saraylar, İslami kurumlar ve Mescid-i Aksa'nın tarihi bin 400 yıl öncesine dayanıyor. Bu kalıntıların, saraya ve emirliğe ait olduğu Yahudi arkeologların da araştırmalarıyla tespit edildi. Yahudi arkeologlar, 40 yıldan fazla süren kazı çalışmalarının sonunda burada Emevi sarayları ve emirlikten başka bir şey olmadığını söyledi."

İsrail'in tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Burada Emevi sarayları olduğunu tüm dünya biliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İslam dünyasına tarihi eserlerin korunması için Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesine destek olma çağrısında bulunuldu.