Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oaxaca Eyaleti Seçim Kurulu, San Juan Achiutla kasabasındaki 22 evli kadının oy kullanma hakkının ihlal edilmesi üzerine seçimin iptal olduğunu açıkladı.

Kurul, seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

Oaxaca'nın "gelenek ve göreneklerle" yönetilen bazı kasabalarında siyasi partiler kabul edilmezken, toplum katılımı teşvik ediliyor.

San Juan Achiutlalı yetkililer, evli kadınların toplum hizmetinde bulunmadığını ve bu yüzden oy kullanamayacağını savunuyor.

Diğer yandan kasabada bekar kadınların oy kullanmasına izin veriliyor.