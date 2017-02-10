Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'a yönelik haftalardır süren saldırıları sonrası karşı harekete geçen muhalifler, Reşa tepesinde kontrolü sağladığını duyurdu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana bölgeye yönelik zaman zaman saldırlar gerçekleştiren rejim güçleri ve rejim yanlısı yabancı teröristler, akşam saatlerinde Cebel Ekrad ve Türkmendağı'nı havan ve füzelerle vurdu.

Saldırının ardından Cebel Ekrad'daki Reşa tepesi çevresinden kara harekatı başlatan rejim güçlerine, bölgedeki muhalifler karşılık verdi.

Bir süre devam eden çatışmalar sonunda ilerleyişe geçen muhalifler, Reşa tepesinin kontrolünü ele geçirdiğini ve rejime ait 2 uçaksavar ile bir tankı imha ettiklerini duyurdu.

Her iki taraftan da can kayıplarının olduğu çatışmalar sürerken, Esed rejimi Cebel Ekrad'daki Tüffahiyye ve Künsübbe ile Türkmendağı'ndaki Kelez ve Zeytincik köylerini top atışına tutuyor.