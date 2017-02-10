Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki "ABD, Rusya ve Önümüzdeki Engeller" başlıklı oturumda eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Philip Breedlove ve Yeni Amerikan Stratejisi Merkezinden Julianne Smith konuşmacı olarak katıldı.

Oturuma katılan senatörlerin hemen hepsinin "mevcut koşullar devam ettiği sürece Rusya'ya yaptırımların sürmesi gerektiği" fikrini savunması dikkat çekti. Özellikle Rusya'nın Kırım'dan geri çekilmemesi halinde mevcut yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını kaydeden senatörler, ABD Kongresinin Rusya konusunda çok hassas olduğunu vurguladılar.

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Breedlove ise "Rusya'nın ekonomik sorunları olan bölgesel bir güç" olarak görülemeyeceğini belirterek, Moskova'nın tüm adımlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini savundu.

"Rusya ile konuşmaya güçlü bir pozisyonda başlamalıyız"

Rusya ile ABD arasında daha iyi ilişkiler kurulabileceğini ancak bunun sınırlarının belli olduğunu anlatan Breedlove, "Rusya ile konuşmaya iyi niyet ve saygıyla ancak güçlü bir pozisyonda başlamalıyız." ifadelerini kullandı.