Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların başvuru süresince gözaltında tutulacağını belirtti.

Sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edememesi için gözaltında tutma kurumunun geri getirileceğini ve bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Lazar, ''Sığınmacı krizi süresince Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar için zorunlu ikamet yeri belirlenecek. Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' ifadelerini kullandı.

"Derin sınır kontrolü sistemi ülke genelinde uygulanacak"

Ülkedeki sığınmacı kamplarında halihazırda 586 sığınmacının yaşadığını kaydeden Lazar, Macaristan'ın, Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca uyguladığı, 8 kilometrelik bölgede yakalanan sığınmacıların sınır dışına çıkarılmasına ilişkin "derin sınır kontrolü" sisteminin ülke genelinde uygulanacağını belirtti.