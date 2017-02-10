Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran'da "Amerika'ya Ölüm" yazılı pankartlar ve Trump'ın kuklalarını taşıyan göstericiler, 1979 yılında ABD'nin desteklediği Şah'ı deviren İran Devrimi'nin yıldönümünü kutlamak için başkentteki Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

HAMANEY GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Salı günü halka çağrı yaparak, İran'ın Amerikan "tehditlerinden" korkmadığını göstermek üzere gösterilere katılmalarını istemişti.

TRUMP'IN GÖZETİM AÇIKLAMASI

Trump yönetimi İran'ın 29 Ocak'ta yaptığı bir balistik füze denemesinin ardından bu ülkeye uyarı verdiğini ve gözetim altına aldığını açıklamıştı.

İRAN FÜZE PROGRAMINDA KARARLI

ABD ayrıca İranlı kişiler ve şirketlere de bazı yeni yaptırımlar getirdi. İran ise, ABD'nin itiraz ettiği füze programına devam edeceğini söylüyor.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMAYA DA KARŞI

Trump, İran'ın 2015 yılında altı büyük devlet ile yaptığı ve nükleer programına kısıtlama getirmesi koşuluyla bazı yaptırımlardan kurtulmasını öngören nükleer anlaşmaya da karşı çıkıyor.

GÖSTERİLER SADECE TAHRAN'DA DEĞİLDİ

Devlet televizyonu, Tahran gibi diğer kentlerde de milyonlarca kişinin devrim gösterilerine katıldığını ve hepsinde geleneksel Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atıldığını ve Amerikan bayraklarının yakıldığını duydurdu.