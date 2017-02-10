Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Musul kent merkezinin doğu yakasına ulaşım tek şeritli, dar ve eski bir demir köprü üzerinden sağlanabiliyor.

Erbil-Musul arasındaki stratejik kara yolundaki köprünün büyük bir kısmının, terör örgütü DEAŞ tarafından Ağustos 2014 tarihinde patlatılması sonucu kentin kurtarılan bölgelerine ulaşım hemen yanındaki eski demir köprüyle yapılıyor.

Musul'un doğusundaki Hazır bölgesinde, Zap Suyu üzerinde kurulan köprü, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte yeniden onarılmaya başlandı ancak henüz inşası tamamlanmış değil.

DEAŞ'ın kentin doğu yakası ve çevre bölgelerinden atılmasından sonra, yaklaşık iki buçuk yıldır evlerine dönemeyen iç göçmenler başta olmak üzere, emniyet güçleri, yük araçları, bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları ve sağlık çalışanlarının kullanmaya başladıkları "Erbil-Musul" kara yolundaki söz konusu demir köprü ihtiyaca cevap vermiyor.

Musul'a geçmeyi bekleyen Muhammed Kasım adındaki tır şoförü, "Musul'un kurtarılan bölgelerinde hayat normale dönüyor. Her gün nehrin karşı tarafına geçmek için saatlerce kuyrukta bekliyorum." dedi.

Kentin girişindeki Gökçeli Mahallesi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan Abdulmecid Mustafa ise, "Çatışmalardan dolayı yaralanan sivilleri, Erbil'e götürmem lazım. Güvenlik güçlerinin yardımıyla bu dar köprüden zor da olsa geçebiliyorum." diye konuştu.

Demir köprünün tek şeritli olması sebebiyle kara yolunun her iki tarafında da uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Musullu vatandaşlar, yetkililerden Zap Suyu üzerindeki başta olmak üzere, kentin kurtarılan bölgelerindeki tüm hasarlı köprülerin en kısa zamanda yeniden inşasını istiyor.