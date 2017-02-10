Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız Elektrik Şirketi EDF'nin Yeni Nükleer Projeleri Geliştirme Başkan Yardımcısı Abbas Jalaly Jafary, Fransa'nın kuzeyinde bulunan EDF'ye ait Flamanville nükleer santralindeki patlamaya ilişkin "Yangın nükleer reaktörün dışında bulunan türbin odasındaki havalandırma fanının fazla ısınmasın dolayı meydana geldi" dedi.

Jafary, dün Fransa'daki Flamanville nükleer santralinde yaşanan patlamanın detaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türbin odasında çok fazla sayıda fan çalıştığını dile getiren Jafary, bu bölümdeki havalandırma fanının çok fazla ısınmasından dolayı santralde yangın çıktığını dile getirdi.

Jafary, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade ederek, "Yangın nükleer reaktörün dışında bulunan türbin odasındaki havalandırma fanının fazla ısınmasından dolayı meydana geldi. Birinci ünite prosedür gereği durduruldu. Şu an teknik bir araştırma yapılıyor, bütün bu araştırmalar yapıldıktan sonra reaktör tekrar devreye alınacak." diye konuştu.

Yangından doğrudan etkilenen kimsenin bulunmadığını aktaran Jafary, dumandan dolayı zarar gören 5 kişinin şu an sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.