Kadın başbakan Beata Szydlo, Oswiecim (Auschwitz) kentine giderken Krakow’da trafik kazası geçirdi. Kazada korumalardan biri yaralanırken herhangi bir yara almayan Başbakan Szydlo’ya hastanede rutin kontroller yapıldı.
Polonya Başbakanı Szydlo trafik kazası geçirdi
10.02.2017 - 22:18 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Krakow kentinde trafik kazası geçirdi.
Etiketler : polonya başbakanı,
445975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/445975.aspx
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