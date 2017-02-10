Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın başbakan Beata Szydlo, Oswiecim (Auschwitz) kentine giderken Krakow’da trafik kazası geçirdi. Kazada korumalardan biri yaralanırken herhangi bir yara almayan Başbakan Szydlo’ya hastanede rutin kontroller yapıldı.