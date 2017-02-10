Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle ABD'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
New York federal mahkemesinde yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu, 8 yıl hapis cezası aldı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti.
ABD'de "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan Fındıkoğlu geçen yıl suçunu kabul etmişti.
ABD'de yargılanan Türk hacker 8 yıl hapis cezası aldı
10.02.2017 - 23:46 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan ve ABD'de tutuklu yargılanan Türk hacker Fındıkoğlu 8 yıl hapis cezası aldı.
Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle ABD'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Etiketler : abd,hacker,
445996 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/445996.aspx
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