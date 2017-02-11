Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, 8'i Pakistan, 5'i Nijerya, 3'ü Cezayir, 2'si Bangladeş, biri Filistin 19 göçmen, AB sınır koruma ajansı Frontex'in gözetiminde Midilli'den Dikili'ye gönderildi.

Göçmenlerin 16'sının sığınma başvurularının reddedildiği, 3'ünün ise başvurusunu çektiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili protokol çerçevesinde bir Türk göçmen de iade edildi.

Yunanistan'ın dün de Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişilerden oluşan 13 göçmeni İpsala Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

Türkiye-AB mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen göçmenlerin sayısı 889'a ulaştı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili protokol çerçevesinde ise aralarında Türklerin de bulunduğu bin 196 göçmen Türkiye'ye iade edildi.