Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erlensee'deki Erlenhalle salonunda 17 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan "Gözyaşı Geceleri - Son Kale Türkiye" adlı tiyatro programını organize eden Veysel Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis, medya ve diğer yetkililerin baskıları sonucu etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

"Programı iptal etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu da başardılar." diyen Danacı, gösterinin şiddet ve nefret içerikli olduğunun savunulduğunu ve Erlensee Belediyesinin kira sözleşmesini gerekçe göstererek programa izin vermediğini dile getirdi.

Danacı, programın iptal edilmesinin gerekçelerinden hiçbirinin doğru olmadığını anlatarak, "Belediye Başkanı bizi bir kere arayıp 'Bu programın içeriği nedir, nasıl bir tiyatrodur' diye sormadı." ifadesini kullandı.

Program kapsamındaki tiyatro oyununda insan gücünün ele alındığını vurgulayan Danacı, nefretle şiddetle hiçbir ilgilerinin olmadığını ifade etti.

Silah gücünün insanın iradesi karşısında başarılı olamadığını, ellerinde silahları bile olmayan insanların tankın karşısında durabildiğini gösterebilmek istediklerini kaydeden Danacı, "Şiddete, nefrete dur diyen insanız biz." diye konuştu.

Veysel Danacı, programı iptal eden yetkililerin sadece afişlere bakarak kendilerine göre yorumlar çıkardığını belirtti.

Programda semazen gösterisinin de bulunduğuna değinen Danacı, bu kültürel unsurun asla şiddetle ilgisinin olmadığına dikkati çekti.

- "İptal kararını medyadan öğrendim"

Erlensee'deki salonu belediyeden değil bir organizasyon şirketinden kiraladıkları bilgisini veren Danacı, bu salonda düğün gibi diğer organizasyonların da yapıldığını aktardı.

Almanya'da zaman zaman terörü destekleyen yaklaşımlar sergilendiğine işaret eden Danacı, "Burası tiyatro zaten. Bugün adamlar kalkıyor PKK olarak yürüyüş yapıyor. Yasak olan PKK'nın bez parçalarını taşıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor. Bugün kalkıyor bir adam küfrediyor, 'mizah' deniyor. Bana söyler misiniz, hangi tiyatro siyasi içerikli değil?" değerlendirmesinde bulundu.

"Gözyaşı Geceleri - Son Kale Türkiye" programlarını daha önce farklı kentlerde yaptıklarını ve herhangi bir sorun çıkmadığını hatırlatan Danacı, bir kavga veya şiddet olayı göstermeleri durumunda özür dileyeceğini vurguladı.

Belediyenin ve organizasyon şirketinin kira sözleşmesinin iptal edildiğini kendisine doğrudan bildirmediğini, bunu medyadan öğrendiğini söyleyen Danacı, program biletlerini alanların paralarının iade edileceğini sözlerine ekledi.

- Erlensee Belediye Başkanı'nın açıklaması

Alman medyasına konuşan Erlensee Belediye Başkanı Stefan Erb ise tiyatronun şiddet, nefret ve milliyetçilik içerdiğini ileri sürerek, oyun içinde kamufle edilse bile buna karşı olduklarını ifade etti.

Erb, "Kimin kime karşı zafer elde ettiği benim için fark etmez ancak böyle bir şeyin sahnelenmesini istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

Haberlerde, salonun sahibinin Erlensee Belediyesi olduğu ve belediyenin gösteriyi organize edenlerle yapılan kira sözleşmesini iptal ettiği de belirtildi.