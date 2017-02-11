Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

China Daily gazetesinin haberine göre, yetkililer, Çin'in üçüncü büyük kentinde yüzde 30 civarındaki canlı tavuk pazarının H7N9 kuş gribi virüsü ile kontamine olduğuyla ilgili uyardı.

Gazete, Çin'in güney eyaleti Guangdong'un başkenti Guangzhou'da yetkililerin, bölge sakinlerini geçtiğimiz hafta testler sonrasında canlı kümes hayvanları ile temastan kaçınma konusunda uyardığını bildirdi.



Önemli bir liman ve ulaşım merkezi olan Guangzhou'da geçen ay insanlara kuş gribinin yayılmasını önlemek için Mart'a kadar söz konusu üç günlük dönemlerde canlı ve kesilen kümes hayvanları ticaretinin askıya alınacağı bildirildi.



Çinli hastalık kontrol uzmanları, 2 ay boyunca bildirilen 100'den fazla insan vakası vakası ile halkı H7N9 kuş gribine karşı tetikle olmaları konusunda uyardı.