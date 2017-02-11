Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi.
Trump, yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor
11.02.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temyiz mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etmesinin ardından, Trump, seyahat yasağıyla ilgili yeni önlemler getirmeyi düşünüyor.
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446188 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446188.aspx
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