Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balinaların tekrar kıyıya vurmalarını önlemek için denizin bir sonraki çekilmesine kadar gönüllüler ve görevliler bölgede nöbet tutuyor. Kurtarılan 100 pilot balina kıyıya geriye gelmemesi için gönüllüler ve görevliler denizin içinde bekliyor.

BALİNALARIN 100'Ü KURTARILDI

Yeni Zelanda, Nelson yakınlarındaki Farewell Spit'te, kurtarma ekipleri ve gönüllü halk tarafından yoğun çalışmalar sonucu, yaklaşık 100 pilot balinayı hayata geri döndürmeyi başardılar. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalardan 100'ü tekrar serin sularla buluştu.

ISLAK ÖRTÜLERLE SERİLİP KOVALARLA SU DÖKÜLDÜ

Karaya oturan balinaların deniz yükselinceye kadar hayatta kalabilmesi için sahil koruma görevlileri ve 300'e yakın gönüllü tarafından üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su döküldü. Altın Körfez Koruma Departmanından Amanda Harvey, "Çok hızlı bir şekilde bu gelgitle yarışıyoruz. Su bazılarımızın dizine, bazılarının ise beline kadar geldi. Biz sadece balinalara su derinleşene kadar nefes almaları konusunda yardımcı oluyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Balinaların tekrar karaya vurmaması içinse gönüllüler sahilde bekleyişini sürdürüyor. Ülkenin Güney Adası'ndaki Altın Körfezi bölgesinde karaya vuran 416 balinanın yaklaşık yüzde 70'i ise telef oldu.